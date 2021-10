Un pregiudicato alessandrino è stato arrestato da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme -, per aver fornito false generalità nel corso di un normale controllo di polizia. Fermato alla guida di un’autovettura nella provincia di Alessandria, aveva dichiarato agli agenti di essere sprovvisto di documenti, fornendo le generalità di un suo amico, vicino di casa.

I poliziotti però non gli hanno creduto e, dopo una serie di accertamenti incrociati con le banche dati ed averlo sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici, ne hanno accertato la vera identità. Sono quindi scattate le manette e il pregiudicato, oltre alla sanzione amministrativa di euro 5.100 per guida senza patente e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, è stato arrestato per False dichiarazioni sulla identità personale a Pubblico Ufficiale.

La Polizia Stradale ricorda l’importanza di aver sempre i documenti abilitativi alla guida al seguito e dell’obbligo di fornire le esatte generalità ai Pubblici Ufficiali che operano nell’esercizio delle loro funzioni.