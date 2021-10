“Se pensassimo alla celiachia come una risorsa per vivere bene? Mangiando bene si vive meglio” commentano così gli ideatori dell’apericena organizzato all’Enoteca di Ovada per giovedì 14 ottobre prossimo alle 18, ossia il presidente della stessa enoteca Mario Arosio ed il presidente di Agriturist Alessandria e titolare dell’Agriturismo La Rossa di Morsasco, Franco Priarone.

“Abbiamo organizzato questa serata a tema con il supporto di alcuni medici specialistici. Ci saranno prodotti artigianali del territorio senza glutine e potrete mettervi alla prova con la farina gluten free in un laboratorio di cucina” proseguono gli stessi organizzatori.

Saranno, infatti, presenti la psicologa Alessia Bianchi (psicologa del Poliambulatorio di Ovada) e la dottoressa Mirella Palella (medico internista responsabile dell’hospice “Il Gelso” di Alessandria).

L’apericena si inserisce nel “Progetto Celiachia”, ideato dalla psicologa Alessia Bianchi, per aiutare le persone celiache e le loro famiglia ad affrontare la malattia con positività, cambiare punto di vista e vivere questa nuova condizione come un’opportunità anziché un limite.

Anche l’Azienda Collepiccone sarà presente all’evento. Durante la serata potremo ammirare anche le ceramiche dell’architetto Frenz Cuttica e per sostenere l’Associazione Fulvio Minetti.

“Condivideremo esperienze tutti assieme e cercheremo di rispondere a dubbi e domande.

Cambiamo in meglio la nostra vita mangiando bene e sano” concludono Arosio e Priarone.

Per info e prenotazioni: 0144 73388.