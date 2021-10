La Polizia di Stato di Alessandria ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio O.D., cittadino albanese di 37 anni.

L’arresto si inserisce in un’attività di indagine svolta dalla sezione narcotici della Squadra Mobile che ha monitorato i movimenti di un soggetto pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti che da tempo veniva visto stazionare per quasi tutto il giorno in un bar del quartiere Cristo, dove veniva raggiunto da soggetti con cui poi si allontanava brevemente in luoghi discreti.

In data 9 ottobre nel corso di un ulteriore servizio di osservazione in cui si riscontrava un incontro sospetto, l’uomo veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che portava al sequestro di più di 1000 euro in contanti, 43 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della sostanza.

Gli accertamenti svolti nell’immediato consentivano, altresì, di rintracciare l’ultimo acquirente dell’uomo, che ammetteva di essersi rivolto al cittadino albanese per acquistare sostanza stupefacente, come peraltro fatto negli ultimi due anni.

Il cittadino albanese è stato così arrestato e associato presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta di Alessandria.