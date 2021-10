Difficile raccontare il tartufo a chi non lo conosce. Il Tuber Magnatum Pico – questo il nome tecnico del tartufo bianco – è uno tra i prodotti più preziosi e apprezzati del mondo, piccolo diamante commestibile che cresce sottoterra e che costruisce intorno a sé una tradizione secolare.

lI “Mozart dei funghi”, come lo chiamava Gioacchino Rossini è, insieme al vino, il grande protagonista dell’autunno delle colline dell’Alessandrino e dell’intero Piemonte, patria dei migliori tartufi del mondo. Qui, da sempre, si sa raccontare la cultura del tartufo: la sua caccia, l’addestramento dei cani, i segreti per utilizzare questa incredibile materia prima in cucina.

Insomma: il tartufo va vissuto, per essere davvero capito. E l’Alessandrino è una delle zone dove farlo, attraverso le tante manifestazioni dedicate all’oro bianco delle nostre colline e attraverso una serie di esperienze turistiche eccezionali che intorno al tartufo sono state costruite.

“Il tartufo non è solo un prodotto delizioso, ma è un’occasione unica per conoscere alcune delle tradizioni più radicate e particolari del nostro territorio”, racconta Roberto Cava, presidente di Alexala. “Attorno al tartufo si è da sempre costruito un mercato solido ed economicamente interessante, vista la natura di grandissima eccellenza del prodotto. Non solo però: l’interesse intorno alle tradizioni del tartufo oggi fa sì che si moltiplichino le iniziative di divulgazione, di racconto, e di proposta di esperienze sul tema. Un’occasione interessante per offrire qualcosa di nuovo ai turisti che vengono sul nostro territorio. Quello che vogliamo ribadire è che la provincia di Alessandria è uno dei centri in cui si cerca, si trova e si commercia il Tuber Magnatum Pico: nelle nostre fiere i turisti possono trovare i tartufi piemontesi e approfondire meglio la conoscenza di questo fantastico prodotto”.

Tanti gli eventi e le attività interessanti da fare nel territorio della provincia di Alessandria legate al tartufo: ecco una lista dei più importanti.

Attività da fare

Trifula Trophy

Una divertente attività di gruppo a caccia del tartufo. L’attività si tiene tra le colline del Monferrato in una tartufaia privata di sei ettari. Con gli altri partecipanti alla giornata, formerai una squadra: a fine stagione, la squadra che avrà raccolto più tartufi, sarà premiata con 6 bottiglie della prestigiosa produzione in edizione limitata dell’Azienda Vinicola «Moschini Monti» .

Per maggiori informazioni: http://artquick.it/it/

Ricerca in notturna

Un’esperienza in compagnia del Trifulau e del suo fidato cane alla ricerca del Tartufo Bianco attraverso le tartufaie naturali del Monferrato. L’attività dura circa un’ora e si svolge in notturna nei noccioleti circostanti grazie all’aiuto delle torce da testa fornite agli ospiti. Al termine si sarà accolti da una Merenda Sinoira secondo la migliore tradizione monferrina, all’interno di un’antica dimora storica astigiana, durante la quale si ascolteranno i racconti della tenuta che risale al 960.

Per maggiori informazioni: www.stiledivinotravel.com

Cerca del tartufo con le trifulau donne

Una cerca del tartufo accompagnati da esperte trifulau al femminile che vi spiegheranno tutti i segreti del mestiere. A seguire, per completare l’esperienza, una cena con menu della tradizione monferrina e una degustazione in una cantina biologica con visita del loro infernot privato.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/MonferratoTravel/

Addestramento dei cani alla cerca del tarufo

Se volete provare a fare del vostro cagnolino un cercatore di tartufo, questo è l’appuntamento che fa per voi. La Derthona Truffle Academy organizza una serie di lezioni di addestramento con il metodo Majella, il 9 e 10 ottobre (livello beginner) e il 13 e il 14 novembre (livello pro) a Tortona (AL).

Per maggiori informazioni: https://www.tartufoitalia.com

Un aperitivo con un truffle cocktail

Il bartender Luigi Barberis, del Caffè degli Artisti di Alessandria, ha realizzato per la stagione un “truffle cocktail”, un drink immaginato per abbinarsi al tartufo. La ricetta? 4 cl arzente bianco, 1 cl zucchero liquido, 1 cl limone e un Top di Barbera (2 cl). Potete assaggiarlo per tutta la stagione nel suo locale.

