Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Gli agenti hanno immediatamente effettuato una ricognizione a caccia dell’autore del reato. Grazie alla descrizione dettagliata del soggetto che aveva commesso il furto, i vigili hanno individuato il reo, ancora in flagranza di reato. La Polizia Locale ha recuperato il bene sottratto e lo ha restituito alla proprietaria.