Il sito del Comune di Tortona inforna la popolazione che per agevolare il passaggio alla nuova tecnologia del digitale terrestre (DVBT-2/HEVC), sono disponibili due bonus, tra loro cumulabili per chi possiede tutti i requisiti necessari.

– il Bonus Rottamazione TV: ;è un’agevolazione di cui si può beneficiare rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10.

Consiste in uno sconto (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto. Per usufruire del contributo è necessario essere residenti in Italia ed essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate.



Per maggiori informazioni

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-rottamazione-tv

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/modulo-rottamazione-tv.pdf

– il Bonus acquisto TV – Decoder, è un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

Il Bonus TV – Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate ed è riservato alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.



Per maggiori informazioni

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-tv

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Fac-simile_domanda_bonus_TV_decoder_1_AGGIORNATO.pdf

