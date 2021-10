Altri arresti per droga, dopo quelli dei giorni scorsi.

I Carabinieri di Tortona hanno tratto in arresto due 27enni marocchini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, fermati a bordo di un veicolo dai Carabinieri di Sale, tentavano di eludere il controllo minacciando gli operanti, colpendoli poi con calci e pugni per guadagnarsi la fuga, senza tuttavia riuscire nell’intento. Bloccati dai Carabinieri e sottoposti a perquisizione, gli stranieri sono stati trovati in possesso di denaro contante per oltre cinquecento euro e di una modica quantità di marijuana nascosti all’interno dell’abitacolo, mentre uno dei due aveva un sacchetto contenente 24 dosi per complessivi 11 grammi di cocaina.

Il Tribunale di Alessandria, a seguito della convalida dell’arresto, emetteva nei confronti di quest’ultimo la misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.