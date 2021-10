Qualche cantina allagata (A carezzano) un palo dell’energia elettrica in fiamme ma, per fortuna poco altro,. Questa la situazione del maltempo a Tortona e nel Tortonese, con pochi interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e quei pochi considerati di routine.

L’allarme rosso lanciato dalla Regione Piemonte per fortuna non sembra riguardare il tortonese, almeno per il momento, anche se Alessandria ha iniziato ad evacuare alcune persone e Acqui Terme ha chiuso le scuole, come potete leggere in altri articoli sul giornale.