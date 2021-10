Ricerca per:

Le opere di spegnimento hanno impegnato i vigili del fuoco per circa un ora.

Si comunica che alle ore 7.00 circa personale del Comando VV.F. di Alessandria è intervenuto con autopompaserbatoio ed autobotte in Castellazzo Bormida per incendio autocarro. Giunti sul posto la squadra provvedeva allo spegnimento del furgone cassonato, impedendo alle fiamme di propagarsi al cortile della vicina abitazione dove era parcheggiato il mezzo.