Venerdì 29 ottobre il servizio di mensa scolastica proporrà ai ragazzi un menù speciale per la ricorrenza di Halloween. “Il servizio mensa del Comune – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Sisti – ha avuto la simpatica idea di associare un momento di allegria e gioco, nel segno di Halloween, alla proposta di un menù eccellente che ha nella zucca, alimento tradizionale, ricco di proprietà, il gustoso protagonista. Ciò che conta – conclude l’Assessore – è tornare, seppur con cautela, alla normalità e il primo pensiero va sempre ai nostri studenti”. Il menù prevede come primo piatto il risotto del vampiro (risotto al pomodoro), seguito dal tortino di halloween (tortino di zucca e formaggio) con contorno di insalata stregata. Il pasto si chiude con un dolcetto scherzetto (wafer al cacao)