Entrano in vigore da lunedì 11 ottobre le nuove disposizioni per l’accesso in Italia alle attività culturali, sportive e ricreative, che indirettamente riguardano anche l’industria turistica.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, questa volta, recepisce solo in parte le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, ammorbidendo alcune disposizioni per quanto concerne le zone bianche.

Nelle strutture museali sarà eliminata la distanza interpersonale di un metro, mentre tornerà al 100% la capienza consentita per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, dove l’accesso è consentito solo con green pass.

Certificato verde obbligatorio anche per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove la capienza non potrà essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Per gli eventi e le competizioni sportive, invece, la capienza consentita non sarà superiore al 75% all’aperto e al 60% al chiuso.

Il resto dell’articolo potete leggerlo al link https://www.lagenziadiviaggi.it/decreto-capienze-cosa-cambia-dai-musei-alle-discoteche/