I dati sulla diffusione del contagio di ieri, venerdì 8 ottobre, a Tortona: 16 persone risultano attualmente positive (tre in meno rispetto a lunedì scorso); in ospedale sono sempre 3 i pazienti positivi al Covid-19, uno solo ricoverato in terapia intensiva, mentre gli altri due sono sottoposti a cure di media intensità.

Una situazione buona grazie anche ai comportamenti virtuosi di tanti tortonesi che usano sempre la mascherina e tengono le distanze. Continuiamo così.