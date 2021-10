Ricerca per:

L’impegno dell’Azienda Ospedaliera nel diffondere un’informazione semplice ma autorevole sull’osteoporosi prosegue per l’intera giornata attraverso la condivisione di materiali divulgativi realizzati dalla Fondazione ONDA che per il biennio 2020-2021 ha assegnato all’Ospedale due bollini rosa, ovvero il riconoscimento che fin dal 2007 attesta la sua attenzione nei confronti della salute della donna.

L’osteoporosi consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell’architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità. Sebbene insidiosa, può essere facilmente diagnosticata attraverso esami strumentali che misurano la densità minerale ossea e soprattutto può essere prevenuta.

L’iniziativa si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Ospedale di Alessandria e a intervenire a partire dalle ore 11.00 sarà il Dr. Paolo Stobbione, Responsabile di Reumatologia, che dopo un focus sull’osteoporosi sarà a disposizione dei cittadini per rispondere alle loro domande.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il 20 ottobre l’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce all’(H)Open Day sulla salute delle ossa promosso da ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Da Alessandria il 20 ottobre in diretta l’(H)Open Day salute delle ossa