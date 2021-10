Ricerca per:

Ora si dovrà provvedere a rimuovere l’ordigno della seconda guerra mondale e fino a quando questo non succederà é probabile che i disagi continueranno

In riprogrammazione rimangono i servizi Frecce e Intercity su percorso alternativo.

Trenitalia si è attivata per predisporre un servizio bus sostitutivo tra Tortona e Arquata per le corse regionali.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e i tecnici di RFI, in attesa degli artificieri.

Le Ferrovie dello Stato hanno appena comunicato che la circolazione ferroviaria sulla Linea Genova – Milano è sospesa, dalle ore 17.15, tra le stazioni di Arquata Scrivia e Tortona per il ritrovamento di un ordigno bellico.