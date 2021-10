Halloween e l’autunno saranno protagonisti assoluti delle iniziative di ottobre della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Ma non mancheranno comunque le attese letture animate e i laboratori.

Primo appuntamento mercoledì 6 ottobre con il sempre più apprezzato ciclo di Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, incontri a tema con laboratori e passeggiate, organizzate dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo.

Per questo mese Anna Maria Bruno sulle sponde del fiume Po (zona imbarcadero) accompagnerà alle ore 17,00 i partecipanti in una Passeggiata con la Terra, per porre l’accento sulla necessità di risvegliare i sensi e di acuirne le capacità percettive. Numero massimo di 20 bambini accompagnati da un adulto.

Giovedì 7 e venerdì 22 spazio, sempre alle ore 17,00, ai laboratori creativi: il primo dedicato alle Creazioni autunnali e il secondo ad Aspettando Halloween. Numero massimo di partecipanti 7 con accompagnatori.

Autunno, cadono le foglie è invece il titolo dell’atteso laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora in programma per mercoledì 13 ottobre alle ore 17,00 con una parte teorica iniziale e una pratica finale. Numero massimo di partecipanti 7 con accompagnatori.

Gli ultimi due appuntamenti saranno invece dedicati al ciclo di Nati per leggere con i cantastorie. Giovedì 21 alle ore 17,00 sarà la volta di All’inferno con Dante, che avventura eclatante! Un viaggio per conoscere il sommo poeta dove incontrare tanti personaggi storici. Evento a cura del Teatro della Nebbia e aperto a 20 bambini con relativi accompagnatori.

Il secondo appuntamento sarà con il Collettivo Teatrale che, venerdì 29 alle ore 20,30 proporrà i racconti animati di Come tutto iniziò, per scoprire come nacque Halloween, con la narrazione di storie al limite tra leggenda e realtà. Numero massimo di partecipanti: 20 bambini (rigorosamente in maschera!) e loro accompagnatori.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la distanza interpersonale. I contatti per dare la propria adesione sono: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.