Il maltempo si è abbattuto sul territorio acquese. Per questo motivo è stato aperto il COM (Centro Operativo Misto) alle ore 10.00 presso la sede della Polizia Municipale, in piazza Dolermo. Il sindaco Lorenzo Lucchini, il vicesindaco Paolo Mighetti e l’assessore alla Protezione Civile Gianni Rolando stanno monitorando, insieme ai tecnici comunali, ai vigili urbani e ai volontari della Protezione Civile, lo stato della situazione e raccogliendo tutte le segnalazioni.

Il Comune di Acqui Terme sta al momento avvisando i residenti delle aree golenali di evacuare le zone per le prossime ore e sta predisponendo un attento monitoraggio del ponte Carlo Alberto.

Per qualunque emergenza è attivo il numero diretto del COM: 0144.770341. Si raccomanda la massima prudenza in caso di spostamenti.