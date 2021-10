Presso gli spazi espositivi del Museo Diocesano continua la mostra “Restituzioni dalle grandi mostre. Da Silvano Pietra a Milano, da Sarezzano a Torino“.In museo troverete opere provenienti da due parrocchie della nostra Diocesi esposte nelle mostre organizzate da grandi Musei, Palazzo Reale di Milano e Palazzo Madama di Torino.La parrocchiale di Silvano Pietra ha prestato la pala d’altare di Lucrezia Quistelli, che è stata esposta a Palazzo Reale di Milano nella mostra Signore dell’Arte: storie di donne tra ‘500 e ‘600.La parrocchia dei Santi Ruffino e Venanzio di Sarezzano ha inveceprestato due inediti busti reliquiario per la mostra Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia allestita negli spazi di Palazzo Madama a Torino.

Maggiori informazioni nella locandina allegata.



INIZIATIVE COLLEGATE ALLA MOSTRA

Per accedere al Museo e partecipare alle iniziative promosse nel presente programma è richiesto il green pass o certificato equivalente, posti limitati, nel rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid

Sabato 2 ottobre: Sarezzano-Tortona. Itinerario con mezzi propri. Iscrizione obbligatoria entro la mattina di venerdì 1 ottobre. Contributo richiesto 5 € a persona (guida chiesa+ingresso museo diocesano+guida mostra “Restituzioni dalle grandi mostre”).

Ritrovo ore 15,30 davanti alla chiesa Vecchia di Sarezzano. Visita della chiesa vecchia dei Santi Ruffino e Venanzio di Sarezzano da dove provengono i busti esposti in museo e da dove proviene il prezioso Codice Purpureo esposto in maniera permanente nel Museo Diocesano di Tortona. Spostamento con mezzi propri a Tortona e ritrovo al Museo Diocesano. Ore 17 visita guidata alla mostra “Restituzioni dalle grandi mostre”. Termine visite ore 17,30. Tempo a disposizione per chi lo desidera per visitare autonomamente l’esposizione permanente del Museo Diocesano.Sabato 9 ottobre: Silvano Pietra-Tortona.Itinerario con mezzi propri. Iscrizione obbligatoria entro la mattina di venerdì 8 ottobre .Contributo richiesto 5 € a persona (guida chiesa+ingresso museo diocesano+guida mostra “Restituzioni dalle grandi mostre”).

Ritrovo ore 15,00 davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Maria e San Pietro a Silvano Pietra da dove proviene la pala Quistelli temporaneamente esposta al Museo Diocesano. Visita guidata dal parroco don Maurizio Ceriani alla chiesa, scrigno d’arte, dove recenti restauri oggi permettono di ammirare uno dei più significativi cicli d’affreschi presenti sul territorio diocesano. Terminata la visita, spostamento con mezzi propri a Tortona e ritrovo al Museo Diocesano. Ore 17 visita guidata alla mostra “Restituzioni dalle grandi mostre”. Termine visite ore 17,30. Tempo a disposizione per chi lo desidera per visitare autonomamente l’esposizione permanente del Museo Diocesano.

Domenica 10 ottore: Laboratorio didattico “Ritratti…d’oro e d’argento” dedicato alle famiglie in occasione della giornata Nazionale F@mu (Famiglie al museo). Iscrizione obbligatoria entro il 7 ottobre. Contributo richiesto 5 € a persona (ingresso museo+guida mostra “Restituzioni dalle grandi mostre”+ laboratorio). Consigliato per bambini 6-12 anni. Ogni bambino andrà a casa con il suo lavoretto. Materiale messo a disposizione dal museo.Venerdì 22 ottobre, ore 18 “Restituzioni dalle grandi mostre. Da Silvano Pietra a Milano, da Sarezzano a Torino“. Incontro-racconto sulle opere esposte nelle grandi mostre insieme alla dott.ssa Lelia Rozzo, Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali Diocesano, e don Maurizio Ceriani, Vicario Foraneo e parroco della parrocchia di Silvano Pietra. Dopo l’incontro è prevista la visita alle opere.