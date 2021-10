La Polizia di Stato di Alessandria ha tratto in arresto S.X., cittadino di origine albanese ma con cittadinanza italiana, trovato in possesso di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente. L’attività investigativa, condotta dal personale della sezione narcotici della Squadra Mobile di Alessandria, è partita a seguito di una segnalazione di possibile spaccio di sostanze stupefacenti in uno stabile del centro cittadino.

Sono bastati pochi servizi di osservazione al personale della Polizia per notare un insolito via vai di soggetti che, dopo aver citofonato ad un uomo di origine albanese, accedevano per pochi minuti all’immobile per poi allontanarsi rapidamente.

Nel corso del servizio di appostamento il soggetto monitorato veniva visto uscire di casa e veniva di conseguenza fermato per un controllo: in tasca aveva una dose di cocaina e nel portafogli venivano trovati quasi 2000 euro. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare un chilo di marijuana, quasi 30 grammi di cocaina in pietra, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento e l’imbustamento dello stupefacente, nonché altri 2000 euro.

L’uomo, che già in passato era stato arrestato per reati legati agli stupefacenti ed era affidato in prova al servizio sociale, è stato arrestato ed associato alla locale casa circondariale.