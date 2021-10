Una bella notizia per Tortona e per il Tortonese, soprattutto dal punto di vista dell’occupazione. La annuncia Giovanni Romano, Presidente e Amministratore Delegato di Q8Oils Italia, proprietaria dello stabilimento di Castellar Guidobono, conosciuto da tutti come ex Rol.

Saranno investiti nove milioni di euro per valorizzare l’Italia e il suo tessuto produttivo, ampliando la capacità dell’impianto di Castellar Guidobono, e innalzare ulteriormente la qualità dei prodotti. È la somma che Q8Oils Italia – società della Kuwait Petroleum Corporation (KPC), tra le principali società petrolifere a livello globale – ha destinato all’ammodernamento dell’impianto piemontese e al potenziamento della capacità produttiva.

L’annuncio dell’investimento è stata anche l’occasione per presentare Q8Oils Italia, il nuovo nome della società che precedentemente si chiamava Conqord Oil e che ora intende valorizzare ulteriormente l’appartenenza al gruppo Q8.

I dettagli dell’investimento

L’impianto di produzione di Castellar Guidobono che rappresenta già un’eccellenza a livello europeo nello sviluppo di lubrificanti e soluzioni dedicate all’industria e alla lavorazione dei metalli verrà ulteriormente migliorato. I nove milioni sono stati stanziati per ammodernare i reparti dello stabilimento dove si producono i fluidi più strategici. Sono già stati compiuti i primi passi verso la realizzazione dell’investimento la cui progettazione è iniziata oltre un anno fa. L’intervento ha il duplice obiettivo di potenziare la capacità produttiva dell’impianto, aumentandone l’efficienza con più moderni processi di automazione, e di migliorare ancora di più la stabilità e la qualità dei prodotti finiti.

“Q8Oils Italia ha ben chiare le strategie da mettere in campo per affrontare le prossime sfide dei mercati a livello globale – dichiara Giovanni Romano – Proprio perché si tratta di sfide globali, abbiamo ritenuto preferibile cambiare il nostro nome societario per sottolineare l’appartenenza a un gruppo di portata internazionale quale è Q8. Perseguendone infatti le strategie, abbiamo deciso di investire 9 milioni di euro nel nostro stabilimento.”

“Ci siamo concentrati sui settori industriali dove vediamo i margini di crescita più importanti – continua l’Amministratore delegato dell’azienda – anticipando quella che è destinata a diventare una tendenza del mercato per le società più all’avanguardia e attente alla sostenibilità. Questo progetto ci consente di crescere e consolidarci, garantendo così a Q8Oils Italia continuità e sostenibilità del business nel lungo periodo, con conseguenti impatti positivi anche per il territorio. La tecnologia alla base di questi prodotti permette di avere maggiori benefici in termini ambientali, con formulazioni sempre più sicure e con performance ancora più brillanti. Da sempre l’assoluta priorità di tutto il gruppo Q8 è garantire la massima soddisfazione dei nostri clienti.“

In ultimo l’aspetto più importante: “Vogliamo assumere giovani e attrarre nuovi talenti – conclude Romano – e nei prossimi anni prevediamo di incrementare del 20% la nostra forza lavoro, con personale operativo altamente specializzato, ricercando ovunque persone che condividano il nostro entusiasmo, i nostri progetti e gli sfidanti obiettivi che ci siamo dati”.