abato 9 ottobre, alle 15:30, presso la Sala Conferenze del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (AL)Tommaso Ghidini, ingegnere meccanico a capo della divisione di tecnologia dei materiali e portavoce dell’Agenzia Spaziale Europea,

presenterà il proprio libro “Homo Caelestis – L’incredibile racconto di come saremo” edito da Longanesi.

L’autore, da vent’anni coinvolto nei più prestigiosi programmi aerospaziali al mondo, ripercorre con un linguaggio divulgativo e accessibile a tutte e tutti, il rapporto tra l’umanità e l’esplorazione spaziale, con uno sguardo al futuro rivolto all’esplorazione di Marte, la nuova frontiera della cosiddetta “conquista dello spazio”.

L’iniziativa fa parte del progetto “Spazio alla Conoscenza 4.0” che già dalle passate edizioni si è dimostrato essere uno dei fiori all’occhiello dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ciampini-Boccardo” di Novi Ligure, e cade a pochi giorni dalla decisione, presa dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) di realizzare qui in Piemonte l’ESA Business Incubation Centre Turin:

questa iniziativa, nata dalla collaborazione della stessa ESA con il Politecnico di Torino e la Compagnia di S. Paolo (direttamente e tramite la Fondazione Links), si propone di dare supporto a nuove start-up che si occupino di sistemi di comunicazione con i satelliti, di software per il controllo di missioni spaziali e, a seguire, delle applicazioni di queste nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni.

Per partecipare alla presentazione occorre essere dotati di green pass e prenotare sul portale www.eventbrite.it digitando “Ghidini” nello spazio indicato con la dicitura “Cerca Eventi”.

Per maggiori informazioni, allego la scheda preparata dal prof. Corrado Campisi, docente presso l’Istituto Ciampini-Boccardo