Due interventi importanti quelli effettuati ieri, domenica 10 ottobre, dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona,entrambi al quartiere Oasi – Paghisano.

Il primo verso le 15 in via Togliatti dove una pensionata di 77 anni che si trovava da sola in casa in un alloggio al secondo piano, é caduta sul pavimento e non riusciva a rialzarsi. La figlia, giunta per prestarle soccorso, non riusciva ad entrare nell’appartamento perché la donna aveva inavvertitamente lasciato le chiavi nella toppa per cui lpur avendone una copia non poteva utilizzarle.

L’unica soluzione, a quel punto é stata dare l’allarme e chiamare i pompieri di Tortona che dal terzo piano si sono calati nell’alloggio in cui era caduta la donna, e l’hanno soccorsa.

Sul posto é arrivata anche un’ambulanza del 118 ma per fortuna non c’é stata necessità di trasportare la pensionata al pronto Soccorso in quanto le sue condizioni di salute erano buone.

Il secondo intervento poco prima dell’ora di cena, in via Brighenti. dove una donna era uscita dalla propria abitazione lasciando il marito a casa. Quando é rientrata e ha provato ad entrare in casa non c’é riuscita perché anche in questo caso, il marito stavolta, aveva lasciato la chiave nella toppa.

La donna allora ha iniziato a suonare il campanello dell’abitazione: una, due, tre, dieci volte e più senza avere risposta. Allora ha provato a chiamare il marito, ma anche in questo caso nulla.

Dopo un’ora di inutili tentativi la donna ha iniziato a preoccuparsi e, temendo fosse accaduto qualcosa di grave al coniuge, ha dato l’allarme. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tortona che utilizzando una scala teleferica hanno raggiunto l’abitazione e dopo aver forzato un ingresso sono entrati trovando il marito che stava tranquillamente dormendo nel proprio letto.

L’uomo é stato svegliato e messo al corrente di quello che era accaduto, si é giustificato dicendo che non aver sentito il campanello perché stava dormendo profondamente.

Il detto “Non ti svegliano neppure le cannonate” sembra avere trovato ulteriore conferma.