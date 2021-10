“Il Ponente ligure non può essere lasciato indietro. E’ stata finanziata la tratta Diano Marina-Imperia dell’Aurelia bis e ora occorre arrivare fino al confine. Pertanto, oggi in consiglio regionale ho discusso l’interrogazione con la quale ho chiesto alla giunta di sapere quali azioni intende sostenere e promuovere per la progettazione del tratto tra Ventimiglia e Camporosso per il quale esiste, allo stato, soltanto uno studio di fattibilità. E’ notizia di questi giorni la presentazione di due emendamenti alla Camera, uno da parte dei deputati liguri Edoardo Rixi e Flavio Di Muro e uno dei relatori del provvedimento, finalizzati all’attribuzione di 8 milioni di euro per la redazione del progetto di fattibilità relativo all’adeguamento e alla messa in sicurezza della SS 1 via Aurelia nel tratto Sanremo-Ventimiglia. La giunta regionale ha confermato la propria collaborazione, insieme al Mims, per arrivare in minor tempo possibile a trovare una soluzione che sia soddisfacente per togliere l’estremo Ponente ligure dall’isolamento infrastrutturale”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).