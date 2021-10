Questa mattina, presso una ditta di Coniolo, un lavoratore cinquantenne è stato trovato cadavere, caduto da un’altezza di tre metri, sono incorso indagini per verificare se sia sia tratto di un malore o un infortunio sul lavoro.

In attesa, pubblichiamo di seguito un comunicato della Cgil e dei tre sindacati confederali in merito alla questione.

****

La Camera del Lavoro di Alessandria apprende la notizia dell’ennesimo morto sul lavoro nella nostra provincia. Il Lavoratore della ditta di Coniolo Monferrato è stato trovato morto questa mattina, probabilmente caduto da un nastro trasportatore a tre metri di altezza. Le indagini sono in corso e sembra che ci siano telecamere che potrebbero fare luce su quanto accaduto.

E’ il terzo grave incidente, che vede coinvolta questa azienda in meno di tre anni, di cui due mortali, crediamo che sia necessario affermare con forza la necessità di fermare questa strage quotidiana e di accendere un riflettore su aziende dove accadono frequentemente incidenti che evidentemente tali non possono più essere considerati.

Esprimiamo il nostro dolore e il cordoglio dell’organizzazione CGIL alla famiglia del Lavoratore deceduto questa notte e saremo certamente al fianco delle categorie sindacali degli edili in tutte le iniziative che decideranno di mettere in campo. E’ urgente un intervento del Governo che intervenga sulle risorse umane dedicate alle funzioni ispettive aumentando rapidamente gli organici ed è necessaria una modifica normativa che costringa quelle aziende che sottovalutano i rischi delle loro attività a investire in sicurezza, altrimenti vanno chiuse.

Il Segretario Franco Armosino

*****

Le organizzazioni sindacali territoriali esprimono il massimo sconcerto per l’ennesimo infortunio accaduto questa mattina ad un lavoratore della ditta i-pan di Coniolo monferrato.

Ad oggi non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ancora al vaglio degli organi ispettivi che stanno valutando le possibili cause che possono essere riconducibili a infortunio o malore che ne ha causato la caduta da una passerella alta tre metri.

In ogni caso, a prescindere dalle cause che saranno appurate non possiamo non notare l’incidenza alta di infortuni all’interno di quell’azienda.

Nel manifestare la piena vicinanza ai familiari del lavoratore coinvolto, le oo.ss. Proclamano 8 ore di sciopero per l’azienda in tutti i turni nella data di domani 14 0ttobre 2020 con presidio davanti all’azienda a partire dalle ore 08,00.

Per le segreterie provinciali

Feneal uil filca cisl fillea cgil