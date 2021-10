Afghanistan ultimo atto. Dalle Torri Gemelle alla ritirata dell’Occidente, 20 anni di politica USA nel Grande Gioco. È questo il titolo dell’interessante conferenza che si terrà a Casale Monferrato venerdì 15 ottobre.

Relatore sarà Francesco Semprini, giornalista professionista che dal 2001 vive negli Stati Uniti e ha seguito per La Stampa le più importanti vicende politiche ed economiche americane del nuovo secolo. Inviato di guerra nei principali teatri di crisi del pianeta, per il quotidiano torinese ha aperto un ufficio di corrispondenza alle Nazioni Unite.

«Poter avere a Casale Monferrato un testimone diretto della crisi afgana è un privilegio unico – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi –, soprattutto perché Semprini, attento narratore delle vicende internazionali, saprà sicuramente raccontare da testimone diretto quali scenari aspettarci nel prossimo futuro. La questione afgana, infatti, ci riguarda tutti ed è il filo conduttore degli ultimi vent’anni di una politica statunitense che il giornalista de La Stampa ha raccontato in modo egregio nel suo ultimo libro».

La conferenza, che si terrà alle ore 21,00 nella Sala Mareschini del Castello del Monferrato, sarà l’occasione anche per inaugurare Quarta di copertina, il ciclo di presentazioni librarie che, nato dal successo di Un Cappuccino tra le righe, si concentrerà su scrittori e personaggi del mondo della cultura e autori di testi pubblicati da case editrici nazionali.

«Quarta di copertina – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – avrà l’onore di ospitare come primo autore Francesco Semprini che, accompagnato dal collega Alberto Simoni che ha curato la postfazione, presenterà l’avvincente Twenty, il libro che ripercorre i primi vent’anni del nuovo secolo di storia statunitense. Inauguriamo così un nuovo format che, parallelamente ai Cappuccini tra le righe, saprà trovare il favore del sempre attento pubblico che in questi anni ci sta accompagnando».

La presentazione del 15 ottobre di Twenty sarà curata da Paola Casulli e ha già avuto un importante riconoscimento, essendo entrata a far parte della programmazione di SaloneOff, l’iniziativa itinerante del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Twenty – Il nuovo secolo americano: venti anni di guerra e pace nelle cronache di un giornalista italiano è uscito lo scorso 28 settembre per Signs Publishing con la prefazione di Federico Rampini e la postfazione, come detto, di Alberto Simoni, ed è «una lunga sequenza di scatti e dispacci senza filtri e in presa diretta».