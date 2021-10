A partire dal 25 ottobre 2021, presso la scuola di San Sebastiano Curone, verrà attivato lo sportello psicologico tenuto dalla dott.ssa Linda Sala, Psicologa Clinica e di Comunità, per promuovere la diffusione del benessere all’interno del contesto scolastico, considerato nella sua complessità e nell’insieme delle sue individualità.

La realizzazione del progetto “Benessere psicologico a scuola” sarà finanziato dal Comune di San Sebastiano Curone, grazie alla decisione presa dalla Giunta guidata dal sindaco signor Vincenzo Caprile.

“Abbiamo accolto le linee di indirizzo suggerite dal Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e CNOP per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche. Afferma il consigliere di maggioranza, insegnante Cristina Maria Corazza. Le specificità legate all’emergenza sanitaria hanno evidenziato il ruolo critico della Scuola, per questo intendiamo fornire un adeguato ascolto e supporto psicologico per tutto il personale scolastico e per gli studenti, come misura di prevenzione indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. Obiettivo che cercheremo di raggiungere facendo rete con gli operatori della sanità e dell’istruzione coinvolgendo il dirigente scolastico Prof. Marzio Rivera e gli insegnanti del nostro plesso”. La dott.ssa Linda Sala opererà in diverse aree di intervento, come sostegno organizzativo all’istituzione scolastica, a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di I grado per il supporto psicologico alla dimensione emotiva, l’aiuto individualizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali e per il potenziamento dell’apprendimento di tutti gli alunni.