Le manifestazioni al chiostro dell’Annunziata di Tortona si sono concluse domenica sera e a memoria d’uomo non si ricorda un’estate così ricca di iniziative che sono state state un successo.

“Confermo – dichiara il Sindaco Tortona Federico Chiodi – le manifestazioni della rassegna ‘E…state d’Istanti’ hanno ottenuto notevole successo, la maggior parte delle serate ha fatto registrare il tutto esaurito, e non soltanto per le manifestazioni gratuite, ma anche, ad esempio, gli spettacoli allestiti con Piemonte dal Vivo e Attraverso Festival sono andati sold out.”

I Tortonesi avevano voglia di aggregazione e di tornare alla vita normale: “Al di là della qualità delle proposte che credo comunque ottima – aggiunge il primo cittadino di Tortona – la motivazione va ricercata anche nel lungo ‘digiuno’ da iniziative come queste, a causa dell’emergenza sanitaria, che ci ha costretto a rinunciare da quasi due anni alla stagione teatrale e, in generale, all’impossibilità per molti mesi di creare occasioni di incontro e di spettacolo. Consapevoli di questo abbiamo cercato di approfittare della stagione estiva con un programma particolarmente ricco di appuntamenti.”

“A questo proposito – conclude Chiodi – permettetemi di ringraziare, ancora una volta i numerosi sponsor di “E…state d’Istanti” ad iniziare dalla Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria che ha garantito e continua a garantire un sostegno molto importante; la società Entsorga che ha offerto la recente serata dedicata al tema dell’ambiente e dello smaltimento dei rifiuti e naturalmente la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che ha reso possibile la realizzazione di Arena Derthona, brand per noi molto importante e che intendiamo tenere vivo ed attivo”.