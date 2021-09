L’Associazione Italiana Gutenberg in qualità di editore del quotidiano online Oggi Cronaca (www.oggicronaca.it) comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni amministrative 2021 in conformità alla legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Tali messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e indicare il soggetto politico committente.

Gli spazi di propaganda (banner e articoli promozionali saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta.

Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni; Oggi Cronaca si impegna a pubblicare i banner entro 1 giorno lavorativo successivo la ricezione dell’adesione, della grafica e del pagamento degli spazi.

Ai sensi di legge si comunica che é vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni (esempio: se le votazioni sono previste per la domenica, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte del venerdì).

Per prendere visione delle tariffe dei banner e delle misure (uguali per tutti i committenti) e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare la redazione via email: redazione@oggicronaca.it oppure chiamare il numero telefonico 3394501161.

Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando Oggi cronaca da ogni responsabilità.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme di legge in vigore.