Mi scuso se le ho fatto perdere del tempo. Se per Lei non è un problema preferirei restare anonimo al fine di subire magari delle ripercussioni.

Il ponte risulta in queste condizioni, secondo Lei non sarebbe necessario tramite il giornale da lei diretto segnalare la cosa, allo scopo di poter interessare chi di dovere prima che accada qualcosa di grave?

Magari sembrerebbe cosa di poco conto, ma premetto che sopra ci passa l’ Autostrada A21 ( Torino-Piacenza) arteria stradale molto utilizzata dai mezzi pesanti diretti nelle zone industriali del piacentino e del parmense ma non solo.

Pubblichiamo di seguito la segnalazione corredata da alcune immagini che riguardano alcuni pilastri del ponte sul torrente Scrivia alla periferia di Tortona in prossimità della discarica. Ringraziamo il lettore per la segnalazione