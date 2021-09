L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona, per valorizzare il patrimonio del Polo Culturale Diocesano (Museo, Archivio, Biblioteca: MAB), dal 1 luglio promuove la mostra diffusa “Storia di una comunità. I Gesuiti di Castelnuovo Scrivia”, con due i luoghi espositivi: il Museo Diocesano di Tortona e la Chiesa di Sant’Ignazio a Castelnuovo Scrivia.

Protagonista della mostra temporanea è la storia della comunità dei Gesuiti che si stabilì a Castelnuovo Scrivia nel sec. XVII, dando vita a un importante istituto scolastico, il Collegio, dotato di un ricco fondo bibliografico, in parte confluito nella Biblioteca del Seminario di Tortona. Oggi è sede delle scuole elementari e dell’infanzia. Fa parte del complesso monumentale castelnovese anche la chiesa di Sant’Ignazio, intitolata al fondatore dell’ordine, splendido esempio di architettura barocca e scrigno d’opere d’arte, divenuto proprietà del Comune dal 1804.

I visitatori della mostra troveranno nel Museo Diocesano alcuni tra i più rappresentativi libri antichi del fondo dei Gesuiti, solitamente non visibili, se non per gli studiosi, insieme ad oggetti d’arte provenienti da Sant’Ignazio.

Durante il periodo della mostra il pubblico del museo è invitato a visitare anche la Chiesa di Sant’Ignazio, per meglio comprendere la storia di questa comunità. Qui al sabato pomeriggio, dalle 16:30 alle 18:30, i visitatori saranno accolti dai volontari di Castelnuovo, nell’ambito del progetto diocesano “Chiese Aperte”.

La mostra sarà visitabile sino 26 settembre con i seguenti orari: su richiesta il giovedì ed il venerdì mattina dalle 9 alle 12, tutti i giovedì di luglio dalle 20,30 alle 22,30, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Chiusa nel mese di agosto. Per informazioni: beniculturali@diocesitortona.it, 0131.816613. Su prenotazione possibilità di apertura in altri orari e giorni.