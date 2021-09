Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, tornano finalmente incontri ed attività presso la biblioteca comunale parrocchiale di Gremiasco.

Il primo evento in programma è per sabato 25 settembre, alle ore 16 con la presentazione dell’ antologia di poesie del professore Angelo Lumelli.

Scrittore, poeta e traduttore, Lumelli oggi vive in oltrepo’, ma è molto conosciuto in val Curone dove è stato per anni insegnante di storia e italiano presso le scuole medie di San Sebastiano e sindaco di Momperone.

Sabato aiuterà a capire meglio il mondo della poesia rispondendo a tutte le domande in una sorta di chiacchierata con l’autore.

L’ ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

Lorenza Cavanna