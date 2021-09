Torna nel fine settimana 11-12 settembre Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato: seconda domenica del mese e sabato precedente, quest’anno coincidente altresì con Golosaria presso il Castello del Monferrato.

I monumenti visitabili saranno:

la Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San Domenico (entrambi dalle 15,00 alle 17,30)

la chiesa di Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesadi San Michele (sabato dalle 15,30 alle 18,30; domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30)

il Castello del Monferrato ospiterà la nota manifestazione enogastronomica Golosaria e osserverà l’apertura negli orari previsti dalla manifestazione. All’interno del Castello i volontari di Orizzonte Casale si renderanno disponibili per l’accoglienza dei visitatori e la visita di cortile e spalti (sabato dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30).

Al fine di rispettare le regole di prevenzione Covid, in tutti monumenti sarà l’ingresso sarà accessibile alle persone munite di green pass, con accesso contingentato, igienizzazione delle mani, uso della mascherina e distanziamento tra visitatori.

Saranno inoltre aperti anche i seguenti musei:

Museo Civico (con ingresso gratuito sabato e domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 e prenotazione ai numeri 0142444249 – 444309), situato nell’ex Convento di Santa Croce affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, che include: la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture), la Gipsoteca Bistolfi (con 170 sculture in gesso, marmo e bronzo dell’artista casalese Leonardo Bistolfi) e la mostra dedicata al viaggiatore ottocentesco Carlo Vidua con l’esposizione di testimonianze dai cinque continenti.

Sinagoga e Musei Ebraici aperti solo domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00: edificata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta aperto al pubblico sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00 permette di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici.

Questa non sarà l’unica edizione settembrina di Casale Città Aperta: come da tradizione altre edizioni sono in programma per i restanti weekend di settembre in occasione della manifestazione Calicentro. L’elenco dei monumenti aperti e visitabili verrà resa nota successivamente. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.330 – 444.309 o consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/cca