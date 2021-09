Con un grande afflusso di persone sin dal primo mattina, è stata inaugurata questa mattina l’edizione 2021 di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (ottava edizione, Diano Marina, 10-12 settembre), la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali.

Il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, sia per la promozione delle aziende e dei prodotti agricoli che per la valorizzazione turistica che ne deriva: “Complimenti all’Amministrazione comunale che ha messo in campo tutte le forze per realizzare Aromatica anche quest’anno, sappiamo bene quanto sia stato difficile considerando la situazione pandemica – ha detto -. La Camera di Commercio ha fatto la sua parte e la farà in futuro”.

Il Consigliere regionale Veronica Russo ha portato i saluti del Presidente Toti e del vice Presidente e Assessore all’Agricoltura Alessandro Piana: “Le manifestazioni come Aromatica sono centrali per la promozione del nostro territorio – ha affermato -. Mi auguro che ce ne siano sempre più”.

Commosso il saluto del Sindaco Giacomo Chiappori: “Sono fiero di aver contributo al rilancio di questa manifestazione e credo sia un evento ormai imprescindibile. Sono anche molto contento di vedere Diano Marina già piena di gente sin dalla prima mattina, significa che il messaggio del grande contenitore di eventi di qualità è passato. Invito cittadini e turisti ad approfittare di questa 3 giorni che promuove i prodotti dei nostri agricoltori e che valorizza e difende il nostro territorio”.

Oltre 60 gli stand di prodotti tipici del nostro territorio e in particolare di quelli legati alle erbe aromatiche. Un apposito spazio viene dedicato ad “Assaggia la Liguria”, il programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine DOP Riviera Ligure insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Questo il programma degli eventi di venerdì 10 settembre:

area espositiva e commerciale (isola pedonale del centro cittadino): dalle ore 9.30 alle 22.00

ore 11 – piazza Martiri Libertà – cerimonia di inaugurazione

ore 12 – Villa Scarsella padiglione – “cooking pizza show” – a cura dello staff di O Sole Mio

ore 12.45 – Villa Scarsella padiglione – concorso barman “Aromaticocktail”, a cura di Aibes provinciale

ore 16.30 – Villa Scarsella padiglione – cooking show con gli chef Samuele Maio e Fabio Maiano (Casa della Rocca, Dolcedo) “Risotto fichi neri, robiola di Roccaverano, olio di foglie di fico e cannella”

ore 17.30 – Villa Scarsella padiglione – “cooking ice show” del maestro pasticcere Alessandro Racca “Il gelato alle erbe aromatiche”, a cura di Carpigiani e Intesa Grandi Impianti

ore 21.15 – Villa Scarsella palco – show “Attenti a quei Dop” con Andrea Di Marco e Francesco Petacco (anche in diretta Facebook)

ore 22 – Villa Scarsella palco – spettacolo di cabaret “Stonato!” con Andrea Di Marco

Lo spazio eventi viene realizzato quest’anno nel Parco di Villa Scarsella, per consentire i distanziamenti ed una migliore gestione del green pass.