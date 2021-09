Ricerca per:

Immediatamente bloccata dal personale di vigilanza, veniva tratta in arresto dai Carabinieri intervenuti. Il Tribunale di Alessandria emetteva nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.

I Carabinieri di Castelnuovo della compagnia di Tortona hanno arrestato una 31enne per furto aggravato presso un esercizio commerciale di Tortona.

Donna ruba in un supermercato a Tortona, scoperta dai Carabinieri e arrestata