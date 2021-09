Sabato 25 e domenica 26 settembre, presso il Museo delle macchine agricole Orsi, in via Emilia 446 a Tortona, si terrà la seconda edizione di “W.O.I. – Watches Of Italy”.

L’evento patrocinato dal Comune di Tortona, ha come partner ufficiale “La Clessidra 1945”, la più antica rivista italiana di orologi. L’evento, proposto dal GruppoW.O.I. – Watches Of Italy, costituitosi nel 2019 quale libera aggregazione di operatori italiani del settore orologiero e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi, è completamente dedicato alla produzione italiana; nasce con l’obiettivo di presentare e celebrare il talento degli italiani che lavorano nel mondo dell’orologeria.

Saranno presenti marchi nostrani ed esteri provenienti da tutto il mondo ma accomunati dall’essere tutti diretti e gestiti da italiani. L’italianità si esprime attraverso creatività, design, innovazione e capacità tecnico-progettuali sopra la media.

I visitatori potranno ammirare nuovi calibri di manifattura “made in Italy”, avranno modo di ammirare casse brevettate molto performanti, alcune delle quali stampate in 3D e altre persino prodotte in materiali compositi fibrorinforzati.

Verrà svelato qualche brevetto molto interessante e ciascun espositore presenterà i propri design, con tutte le peculiarità tecniche ed estetiche del caso. Non ci saranno però solo orologi ma anche attrezzatura, accessori, cinturini, scatole, espositori e strumentazione per manutenzione riservata a orologiai ed hobbysti.

Non mancheranno nemmeno le aziende produttrici di settore che sono in grado di progettare e realizzare modelli “private label” per chi volesse diventare imprenditore nel mondo dell’orologeria con il proprio marchio. Quest’anno sarà presente anche “Hora”, l’associazione Italiana dei cultori dell’orologeria storica. Per il secondo anno di seguito W.O.I. – Watches Of Italy unisce la solidarietà alla mostra nazionale di orologi e raccoglierà donazioni a favore dell’associazione “Amici del 4° Piano”, nota associazione che si occupa di attività ludico-ricreative per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia.

Ingresso gratuito con Green pass, orario continuato dalle 10.00-19.00.