Sabato 11 settembre a Castelnuovo Bormida, dalle 20:00, il teatro del Rimbombo organizza nel cortile della sua scuola di teatro, in Piazza Geo Pestarino, il festival musicale “Live in Trattore”, sulle rive del Bormida e all’ombra del Castello Medievale.

Dopo le limitazioni dovute alla situazione di pandemia torna il festival musicale di fine estate.

Sul palco, costituito dall’ormai iconico rimorchio collegato al trattore, si esibiranno

Beppe Malizia E I Ritagli Acustici

Maicol Braun and The Good Old Boys

Clan Banlieue Agrifolk.

Il festival, è stato organizzato come gli anni passati, da Francesca Mazzarello, scenografa del Teatro del Rimbombo, costantemente impegnata su produzioni teatrali a livello nazionale, che si è avvalsa della collaborazione di Rachele Ferraro, attrice del Teatro del Rimbombo e Allieva dell’Atelier Teatro Fisico di Torino, e del tastierista novese Lorenzo Marcenaro, oltre naturalmente, all’instancabile e spontanea partecipazione di molti altri membri della compagnia.

La manifestazione comprenderà, oltre al consueto “Albero Poetico” espositori di arte e artigianato e stand gastronomici saldamente legati al territorio per origine e tradizione, in particolare sarà possibile gustare le tagliatelle al cinghiale della pro loco di Castelnuovo Bormida, i ravioli preparati da Raviolhouse, gli Hamburger di Panino Zeta, la Birra del Birrificio Luvertin e i cocktail del Bar del Teatro di Castelnuovo Bormida.

Per partecipare al Live in Trattore, in osservanza delle norme di sicureza relative al covid-19, occorre prenotare il posto utilizzando il seguente link: sites.google.com/view/live-in-trattore/live-in-trattore