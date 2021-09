Proseguono le iniziative per la promozione del territorio monferrino da parte del Comune di Castelletto Monferrato in collaborazione con le associazioni locali.

Domenica 12 settembre p.v. dalle ore 13:30 grazie al sostegno dell’Associazione AIDO Gruppo Schiara di Castelletto e San Salvatore Monferrato, si terrà la CAMMINATA AIDO “MAGIA NEL MONFERRATO” e l’inaugurazione del nuovo sentiero turistico “Sentiero degli Gnomi”. Il Sentiero delle Creature Magiche del Bosco “Che la Magia abbia inizio” si sviluppa su un tratto del SENTIERO 610 del Comune di Castelletto Monferrato (anche Sentiero CAI). Parte dalla chiesa di San Rocco e percorre il crinale pianeggiante con una splendida vista sulle colline del Monferrato, per poi proseguire fino alla località Valverde. Nei presso del Sentiero è localizzata un’area verde utilizzabile per un pic nic o una sosta relax.

Andiamo avanti con la promozione del nostro territorio – commenta il Sindaco Gianluca Colletti. Grazie all’impegno delle nostre associazioni e di molti volontari inauguriamo un nuovo sentiero unico nel suo genere. Daremo la possibilità di vivere le nostre colline del Monferrato in maniera molto particolare, addentrandoci nel mondo delle fiabe e quindi proponendo un percorso sia educativo che ambientale, dando attenzione ai bambini ed alle famiglie.

Escursione adatta a tutti

Il Sentiero nasce con l’idea di creare un percorso per i bimbi tra le meravigliose colline del Monferrato, lungo tutto il tracciato si incontrano curiose porticine colorate, botteghe e attività degli gnomi e degli elfi che abitano i grandi alberi e le querce antiche. Una libreria libera potrà regalare un attimo di relax e lettura, qualche informazione sugli abitanti del bosco e qualche gioco per i piú piccoli.

Tutto il progetto è stato realizzato grazie al Comune di Castelletto Monferrato e al lavoro volontario delle Fantagnome (un gruppo di mamme di Castelletto), di volenterosi bimbi che hanno abbellito le porticine in attesa che gli gnomi e gli elfi le abitassero e dalle mani magiche e creative di Monica Pezzoli e Martina Caterino uffici anagrafici Ma.Mo. “Che la magia abbia inizio” è un progetto, un libro e ora un sentiero pensato per i bambini e per tutti quelli che credono nella magia.

Le Magiche colline di Castelletto Monferrato aspettano chi vorrà vivere questa nuova avventura lungo il sentiero “Che la Magia abbia inizio”. Per partecipare è necessario prenotarsi ai numeri presenti nella locandina sotto.