Il Sindaco ha ringraziato l’Avv. Paolo Borasio per il lavoro svolto nell’Amministrazione Comunale e per gli importanti risultati conseguiti.

Temporaneamente i rapporti con le Società Partecipate restano in capo al Sindaco.

– Rapporti con il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e A.T.O. G.R.A. .

– Ambiente e politiche per la sostenibilità ambientale

Il Dr. Davide Buzzi Langhi assume le deleghe in precedenza assegnate all’Avv. Paolo Borasio, ovvero:

– Edilizia privata e riqualificazione urbana – Servizio idrico integrato – Reti e distribuzione del gas – Politiche di mobilità e trasporti – Rapporti con l’Agenzia Regionale per la Mobilità.

Si comunica che in data odierna l’Avv. Paolo Borasio ha rassegnato le dimissioni da Assessore, con effetto immediato, per motivi personali.

Rimpasto di Giunta in Comune ad Alessandria