L’amministrazione comunale di Tortona sta pensando di incentivare l’economia locale attraverso diversi interventi e uno di questi é sicuramente quello di portare nuovo lavoro.

Ora che la pandemia, pur non essendo ancora conclusa sembra sotto controllo e – incrociando le dita – non rappresenta più un’emergenza, abbiamo chiesto al Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, quali iniziative, oltre al rilancio turistico, la sua Amministrazione ha intenzione di realizzare per incentivare l’economia locale.

“Già in campagna elettorale ormai più di due anni fa – spiega Chiodi – ho spesso ripetuto che il lavoro era la priorità per la nostra città e lo penso ancora. In questi anni abbiamo lavorato per attrarre investimenti e portare nuovi operatori sul territorio in grado di creare nuovi posti di lavoro. Al momento ci sono almeno due grandi insediamenti nel settore della logistica che stanno per essere realizzati,.”

“Il primo – aggiunge il Sindaco – é una fabbrica di medie dimensioni che intende portare la produzione nella nostra città, mentre il secondo é l’ampliamento di Autamarocchi già presente sul territorio. Questo senza contare gli ultimi insediamenti commerciali previsti. Si deve continuare su questa strada e sotto l’aspetto amministrativo il compito del Comune è quello di agevolare il più possibile questo sviluppo.”

Determinanti, in questa direzione, saranno gli strumenti: “Anche per questo motivo – conclude Chiodi – abbiamo imposto un’accelerazione al nuovo Piano Regolatore: entro fine ottobre dovrebbe svolgersi la nuova conferenza di copianificazione, e se non vi saranno intoppi, entro fine anno sarà possibile portare il PRG in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Un risultato per nulla scontato anche solo un anno fa, sempre nel rispetto della naturale bellezza del nostro territorio”.