Lavori fermi da tempo, per la costruzione della pista ciclabile fra Tortona e Viguzzolo, ma l’assessore Mario Galvani di Tortona in un recente incontro con il Comitato Smart Land, promotore del progetto, ha spiegato i motivi, annunciando che a breve i lavori riprenderanno e che la pista – salvo ulteriori intoppi – sarà pronta entro pochi mesi.

Abbiamo scritto Pista ciclabile” ma in realtà si tratta di un collegamento Ciclopedonale i cui cantieri, aperti a marzo, sono stati interrotti nel mese di maggio e risultano ancora chiusi.

Galvani ha spiegato che la sospensione dei lavori è stata determinata da una serie di problematiche riscontrate in corso d’opera, tra cui quella di aver trovato alcuni impianti sotterranei che attraversano il percorso. Noi non ce ne rendiamo conto, ma sotto i nostri piedi passano una miriade di impianti che portano nelle abitazioni i servizi necessari al nostro benessere: acqua, luce, gas, telefono, ecc. Quando ci si imbatte in uno di questi impianti occorre segnalare la necessità di un intervento direttamente all’ente preposto alla sua manutenzione, che non è sempre il Comune, e aspettare che i lavori di messa in sicurezza dell’impianto siano terminati prima di poter riprendere quelli legati al cantiere.

Questa è stata una delle cause del ritardo. A queste si sono aggiunte alcune migliorie di percorso, richieste dalla Provincia di Alessandria, da sottoporre al parere della Regione Piemonte. Il parere è stato favorevole, ma autorizzato a decorrere dal primo di settembre. Anche l’approvazione stessa della passerella sul Grue ha richiesto più tempo del previsto ed è arrivata solo a fine agosto.

Superati questi ostacoli, il cantiere è pronto a riaprire. Già nei prossimi giorni si vedranno gli operai all’opera nel tratto compreso tra la Stazione ferroviaria di Tortona e via Mario Silla/corso Pilotti. Il termine previsto per la fine dei lavori rimane quello di fine 2021.

Molti si aspettano una pista ciclabile unica tra Tortona e Viguzzolo ma in realtà, a quanto pare, il bando vinto nel 2018 finanzia la realizzazione di percorsi ciclabili sicuri. Per ottenere questo scopo è disponibile tutta una serie di soluzioni, non solo la pista ciclabile in sede protetta, irrealizzabile in alcune strade urbane se non le si vuole chiudere alle auto.

Per questo, se nel tratto suburbano (lungo la Strada Provinciale 99) la nuova infrastruttura avrà l’aspetto di una pista ciclabile vera e propria, questo non sempre avverrà in ambito urbano, dove evidentemente c’è meno spazio. Per cui a seconda del tratto interessato saranno applicati soluzioni diverse, ma che consentiranno di potersi spostare tra Tortona e Viguzzolo in maniera sicura anche a piedi o in bicicletta.

Ma non solo, la realizzazione del Percorso ciclabile sicuro tra Tortona e Viguzzolo porta con sé anche alcune importanti migliorie in città, che rientrano nel progetto e sono state appositamente finanziate. Una di queste è la nuova illuminazione in via Franceschino da Baxilio a Tortona, entrata in funzione lo scorso fine settimana.