Dopo un momento di fraternità, l’itinerario è proseguito nel pomeriggio con la visita alla casa natale di Don Orione, alla Collegiata di Santa Maria Assunta e al Santuario di Casei Gerola ove i religiosi, sono stati accolti dal Rettore Don Pietro Bezzi. Qui, infine, hanno potuto seguire una relazione sullo storico luogo presentata da Lucio Garbelli, storico casellese che ha donato davvero una bella testimonianza di fede e, in particolare, di contenuto del luogo sacro.

Nell’ambito del Corso itinerante carismatico con Don Orione che si sta svolgendo con sede a Montebello della Battaglia (PV), una quarantina di religiosi si sono recati a Pontecurone (AL), paese natale del Fondatore, per una visita ai luoghi orionini guidata da Don Arcangelo Campagna fdp.Giunto alla Chiesa di San Francesco, dove il gruppo è stato accolto dal parroco Don Loris Giacomelli e dal vice Don Carlo Marin, Don Arcangelo Campagna ha presentato una relazione su “Il Paese e la famiglia del giovane Orione” . Sono quindi seguite le visite alla Chiesa di San Giovanni Battista e al Monumento di Don Orione situato nella Piazza che ospita il “Giardino dei Giusti”.