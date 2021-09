La protesta arriva dagli abitanti di via Emilia nord a Tortona perché continuano a vedere immagini come quella che pubblichiamo, cioé cestini della spazzatura usati come cassonetti dei rifiuti indifferenziati.

Da quando le persone hanno compreso che la nuova tariffa sui rifiuti, oltre che sulla quota fissa é basata su una parte variabile che viene calcolata in base al numero di cassonetti di indiferrenziati svuotati oltre a quelli consentiti, certa gente, pur di non pagare abbandona questi rifiuti dove capita e, come potete vedere accanto ai cestini.

Niente di più sbagliato, e vi spieghiamo i motivi.

Premesso che l’abbandono dei rifiuti -come nel caso dell’immagine che ci ha inviato un lettore della zona – è un reato ambientale e oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in alcune circostanze è punito con l’arresto; abbandonare oggetti o prodotti di scarto, siano essi solidi o liquidi, può costare molto caro al trasgressore.

A prescindere dalla grandezza del rifiuto stesso – come in questo caso – questo tipo di comportamento è severamente vietato ed è punito con sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.

Non solo ma il recupero di questi rifiuti é un costo per la collettività e andrà a carico di tutti e aggiunto nelle bollette di tutti.

Infine la normativa prevede che i primi svuotamenti del cassonetto dell’indifferenziato pari al numero dei componente della famiglia più uno sia gratuito e il calcolo non é stato fatto a caso, perché se si effettua una corretta raccolta differenziata é persino in eccesso. chi scrive ad esempio, in base a questa norma ha diritto a 4 svuotamenti gratuiti all’anno; ebbene, in sei mesi ne abbiamo effettuato soltanto uno!

E’ sufficiente seguire le regole.