La pluriennale collaborazione tra l’Università di Vilnius e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri ha già permesso a numerosi laureandi e ricercatori lituani di aderire al programma Erasmus europeo per realizzare a Bordighera progetti di carattere archeologico, filologico, museologico e biblioteconomico.

Da Vilnius a Bordighera (ma anche a Diano Marina) per visitare il Museo Bicknell