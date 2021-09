Il successo é arrivato ieri, 1° settembre a Caorle dove si sono disputati i campionati Italiani di beach Volley under 16 e il titolo lo hanno vinto due ragazze tortonesi: Asia Aliotta e Linda Moretti che hanno gareggiato per il Beach Volley Oltrepo (BVO) di Salice Terme. Hanno vinto nettamente la finale per 21-14 e 21-13 in una partita che non ha mai avuto storia.

Il loro allenatore, Samuele Fioretta che é anche presidente dell’ ASD BVO Beach Movement di Salice Terme ha sottolineato la tenacia delle due tortonesi che malgrado gli allenamenti massacranti non hanno mai chiesto né di smettere né di rallentare. Le due giovani ragazze tortonesi si sono allenate per circa 5 volte in media alla settimana, per 2-3 ore di fila a temperature spesso proibitive che superavano i 34 gradi e alla fine hanno vinto.

Sono state ricevute dal Sindaco Federico Chiodi che si é congratulato con loro per l’eccezionale successo di cui vedete l’immagine ufficiale pubblicata sul profilo Social del Comune.

Le immagini della gara potete vederle al link https://www.federvolley.it/campionato-italiano-under-16-le-finali-caorle

Alle due giovani tortonesi i complimenti della redazione.