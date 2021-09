Il Comune di Tortona ha deciso di vendere al miglior offerente la porzione dell’ex fabbricato scolastico di Viale De Gasperi una parte del quale é libero e l’altra ospita la cosiddetta “Moschea” il luogo cioé dove si ritrovano i musulmani di Tortona per pregare.

Il fabbricato in questione é ubicato in Viale Alcide De Gasperi angolo Via Giovanni Giolitti, e si compone di due zone adiacenti: una libera con accesso da Viale De Gasperi e l’altra concessa precariamente alla Comunità dei Musulmani di Tortona – Onlus, con accesso da via Giovanni Giolitti. La parte libera che fino a qualche anno fa ospitava il Cisa, é quella che viene messa in vendita e il suo valore é stato stimato in 120 mila euro.

La Superficie complessiva del Lotto é di circa 1300 mq, edificata per circa 250 mq (parte dell’ex fabbricato scolastico).

Nell’area in oggetto sono presenti alcuni manufatti precari (es. gazebi con struttura metallica e copertura con teli in materiale plastico). Rilevato che la vendita riguarderà esclusivamente una porzione dell’ex fabbricato scolastico esistente con relativa area di pertinenza, occorrerà redigere (a cura e spese dell’acquirente) un apposito frazionamento catastale per definire i locali e l’esatta superficie catastale.

L’immobile in oggetto è ubicato in zona residenziale “R1”

La Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12,00 di martedì 21 settembre 2021.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune al link https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/157/pubblica/