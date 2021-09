Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Dopo un periodo difficile la proloco di Villaromagnano cerca di ripartire e lo fa in occasione della festa patronale di San Miche Arcangelo organizzando diverse manifestazioni che si terranno a partire da Sabato 4 settembre. alle 11 con l’inaugurazione della mostra di pittura presso locali del Comune e alle 21 Santa messa solenne in onore del patrono a seguire apertura del banco di beneficenza