Prima del loro ritorno nelle parrocchie d’appartenenza, in accordo con i parroci, l’Ufficio Beni Culturali diocesano promuove la mostra temporanea “ Restituzioni dalle grandi mostre. Da Silvano Pietra a Milano, da Sarezzano a Torino ” di cui daremo più dettagliate notizie in seguito.

La parrocchia dei Santi Ruffino e Venanzio di Sarezzano ha invece prestato due inediti busti reliquiario per la mostra Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia allestita negli spazi di Palazzo Madama a Torino .

Il Museo Diocesano di Tortona esporrà le opere prestate in giro per l’Italia