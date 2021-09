Con la presentazione dell’ultimo libro scritto da Raffaella Romagnolo il 3 settembre e lo spettacolo teatrale “Cyrano de Bergerac” ad opera della Compagnia teatrale “I senza mura” il 5 settembre, si chiuderà la rassegna di spettacoli estiva organizzata dal Comune di Pozzolo in collaborazione con le associazioni del paese.

Venerdì 3 settembre alle ore 21 nel castello di Pozzolo, l’Assessorato alla Cultura, la Biblioteca comunale, in collaborazione con l’associazione culturale “Librialsole”,nell’ambito della manifestazione estiva “ Libri in Castello” , viene presentato l’ultimo libro della scrittrice Raffaella Romagnolo intitolato “Di Luce Propria.” Romanzo civile ma allo stesso tempo intimo. Raffaella Romagnolo colloca la vicenda nei primi anni dell’Unità d’Italia con il protagonista, Antonio, il cui nome viene rinvenuto in una scheda dell’ospedale maggiore detto Il Pammatore, l’Orfanotrofio di Genova, e la nascita fissata nel 1855. Una mattina di fine aprile del 1867 Antonio, appena dodicenne, aspetta, come gli altri orfanelli di essere scelto, soprattutto dai contadini, che scendevano in città tutte le settimane per prendere i ragazzi migliori e contrattare il sussidio.

Viene scelto da Alessandro Pavia da cui apprende la grammatica , la passione per la politica, l’amore per la giustizia e soprattutto la nuovissima arte della fotografia . Infatti il leitmotiv del romanzo è la luce. Antonio, tramite la fotografia, riesce a vedere quello che gli altri non vedono, la sofferenza, i dolori, gli incubi di ciascuno dei fotografati. In una storia nella quale si descrivono i funerali di Giuseppe Mazzini che hanno avuto luogo a Genova nel 1872, i moti popolari di Milano del 1898 repressi dal generale Bava Beccaris, l’assassinio del re Umberto primo due anni dopo.

Si potrà accedere all’evento con il green pass.

Il 5 settembre, alle ore 21, si terrà nella corte del castello di Pozzolo lo spettacolo teatrale “Cyrano de Bergerac” da parte della compagnia teatrale “I senza mura”, una compagnia teatrale nata nel 2010 e che abbina la rappresentazione ed il meglio del teatro comico tradizionale con aspetti quali l’acrobatica,la giocoleria con il fuoco,i trampoli, i duelli di strada. Gli spettacoli della compagnia”I senza mura” si rivolgono a un pubblico di tutte le età. La rappresentazione “Cyrano de Bergerac” è stata realizzata in collaborazione con il Teatro del Battito di Milano. I nostri spettacoli fondono la performance