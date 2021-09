È stata inaugurata la biennale dedicata a Giuseppe Pellizza da Volpedo.

La manifestazione che si svolge ogni due anni ed esattamente in quelli dispari, prevede una mostra che si terrà fino al 3 ottobre presso lo studio del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo dal titolo “Visioni di Volpedo” con la presentazione di alcuni quadri del paese.

La mostra è aperta sabato e domenica dalle 15 alle 18. La biennale stata in augurata sabato 4 settembre alle 17 presso la SOMS dove è stato presentato tutto il cartellone degli avvenimenti.

Il prossimo sarà quello in programma sabato 11 settembre in piazzetta dei migranti di cui daremo debita notizia per tempo.