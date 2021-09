Tradizionalmente il mese di settembre coincide, oltre alla ripresa delle attività lavorative e scolastiche, con una vasta offerta di manifestazioni cittadine legate al vino e all’offerta turistica/culturale.

Il Museo Civico si inserisce in questo nutrito programma proponendo una serie di attività curate del proprio personale con momenti di approfondimento delle collezioni d’arte esposte nell’ex convento di Santa Croce, anche il lingua inglese per venire incontro alle richieste dei turisti.

Per l’accesso a tutte le proposte è necessario esibire il green pass, indossare la mascherina e mantenere l’opportuno distanziamento.

Bistolfi e la Musica

a cura di Dario Salvadeo

Sabato 11 e domenica 12 settembre, ore 15.30

In questo weekend il Museo non solo farà parte del circuito di “Casale Città Aperta” (www.comune.casale-monferrato.al.it/cca) ma ospiterà mini concerti curati da Monfrà Jazz Festival (www.monjazzfest.it) . A questi eventi si accompagna un doppio appuntamento culturale per approfondire una serie di opere del grande artista Leonardo Bistolfi legate al mondo della musica: a cominciare dall’affascinante ritratto di Beethoven e ai rapporti con il committente, il musicista Luigi Ernesto Ferraria. Le visite racconteranno celebri sculture, alcune pubbliche, altre meno note, le relazioni con i suoi committenti, oltre alle passioni e agli interessi di un grande protagonista del Simbolismo italiano.

Ingresso gratuito, max 15 persone, gradita la prenotazione ai numeri 0142/444.249 – 444.309.

Racconto per immagini: l’oratorio di S. Pietro martire

a cura di Barbara Corino

Giovedì 16 settembre, ore 21

Secondo appuntamento serale proposto dal Museo Civico: l’obiettivo è quello di offrire una visita in un luogo rappresentativo della storia e dell’arte casalese. L’oratorio di S. Pietro Martire, a fianco della più nota chiesa di San Domenico, ospita al suo interno pregevoli e ben conservati affreschi dell’artista Giorgio Alberini, formato alla bottega del celebre Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Un’imperdibile occasione per visitare un luogo meno conosciuto rispetto all’adiacente S. Domenico, dove la pittura si dispiega in un vero e proprio racconto per immagini.

Biglietto di ingresso: euro 2,50; non è richiesta la prenotazione.

Discover the Museum of Casale Monferrato

a cura di Beatrice Cavagnolo

Saturdays 18-25 September at 5PM and Sundays 19-26 September at 11AM

Join our volunteer-led visit to uncover the history of the Museum’s collection and explore some of the exhibitions’ most famous artworks. From the donations of the Leardi family to the Bistolfi’s masterpieces, visitors will be taking a stroll between artworks of Caravaggio’s inspiration and artefacts from the East Asia explorations of Carlo Vidua. The visit will focus on key elements of the Museum’s collection while giving an overall introduction to the exhibitions currently available.

Note: From 6th August, all visitors over 11 must present a Green Pass or EU COVID Certificate

Tours are 1hr long and tickets are 2,50€. Reservation is not mandatory

Lombroso e il “Poeta della Morte”

a cura di Costanza Biani

Domenica 19 settembre, ore 17.00

Approfondimento dedicato al monumento per Cesare Lombroso, collocato a Verona, eseguito da Leonardo Bistolfi nel 1922, le cui opere preparatorie sono conservate all’interno della Gipsoteca. Sarà un’occasione per delineare il rapporto umano tra due importanti figure di spicco nella Torino tra ‘800 e ‘900: Cesare Lombroso, medico, antropologo, filosofo e padre della criminologia moderna e Leonardo Bistolfi, scultore e intellettuale, esponente internazionale della corrente artistica del Simbolismo.

Biglietto d’ingresso € 2,50; non è richiesta la prenotazione.

Bistolfi e il suo cenacolo. Arte e amicizia nelle raccolte civiche

a cura di Jessica Tocco

Domenica 26 settembre, ore 17:00

L’approfondimento vuole dare testimonianza, attraverso le opere dei protagonisti dell’Ottocento piemontese, della vivida stagione artistica tra Ottocento e Novecento: il racconto della vita, della società e della politica di quell’epoca attraverso gli occhi di chi ha condiviso arte, valori e amicizia con il maestro del Simbolismo italiano.

Biglietto d’ingresso € 2,50; non è richiesta la prenotazione.