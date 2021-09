Riprendono le degustazioni di Incontri DiVini, questa volta il prodotto in degustazione sarà il caffè.

Questa bevanda è cosi comune nelle nostre case ma grazie a Incontri DiVini sarà possibile approfondire molte informazioni sul prodotto.

Quanti tipi di varietà di caffè esistono al mondo? Quali sono i paesi produttori? Esistono altri tipi di macchinari oltre alla moka?

Saranno queste (e molte altre) le domande che si potranno fare ad Andrea Panizzardi, Coffee Specialist, ospite della giornata.

Insieme a lui si farà un viaggio verso i Paesi più esotici alla scoperta delle varie coltivazioni di caffè e contemporaneamente anche un viaggio nel tempo per conoscere quali sono stati gli strumenti inventati nel corso dei secoli per creare la questa bevanda!

L’appuntamento è per DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 16,30 presso le ex-carceri napoleoniche in via Isidoro da Tortona, 1 a Tortona.

In degustazione ci saranno tre tipi di specialità di caffè diverse, accompagnati da golosi stuzzichini in abbinamento a cura di DolceMente PastryLab. Un appuntamento che mette tutti d’accordo, anche gli astemi!

La quota di partecipazione è di 15€ a persona, numero massimo di 20 persone. Per i possessori della Tessera Sostenitore è prevista quota agevolata.

Al momento della prenotazione verrà richiesta una caparra per esigenze organizzative.

Per partecipare contattateci via whatsapp 3791851796 oppure via mail a info.incontridivini@gmail.com